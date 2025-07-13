Блогершу Марию Шалаеву, летавшую на военном самолете в закрытый ростовский аэропорт Платов на военном самолете, нужно допросить. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Отличная наводка для военной контрразведки, которой даже не нужно искать, кого вызывать на допрос. Дамочка с говорящей фамилией рассекретилась сама, и теперь у нее следует выяснить, куда, с кем она летала, и на каких основаниях», — сказал депутат.

Журавлев выразил уверенность, что во время полета блогерши «без нарушений не обошлось»

«Гражданская авиация на юг России, действительно, не летает, а блогерша вряд ли служит в российской армии», — отметил парламентарий.

Он заявил о необходимости расспросить Шалаеву «с пристрастием» насчет того, «что еще она видела во время своей поездки». Журавлев допустил, что блогерша может обладать информацией, которую «может по глупости или простоте душевной разболтать в публичном пространстве». Этими данными впоследствии может воспользоваться противник, допустил депутат.

«В общем, для спецотделов весьма широкое поле деятельности», — заключил Журавлев.

В начале июля 23-летняя блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева рассказала в соцсетях, что она летала на военном самолете в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который после начала боевых действий на Украине не принимает гражданские воздушные суда. Судя по постам девушки, в полетах ее сопровождал возлюбленный, которого она называла «мистером Икс» и «человеком Кремля», утверждая при этом, что он не военный и не работает в ФСБ. На одном из видео, снятом в самолете, блогерша показала своего трехлетнего сына.

Судя по постам в телеграм-канале Шалаевой, она летала на самолете в Ростов еще и в январе. После появления публикаций в СМИ о полете в закрытый ростовский аэропорт блогерша удалила все публикации.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских в разговоре с RTVI заявил, что правоохранительные органы должны провести проверку сообщений о полете Шалаевой на военном самолете. Депутат не исключил, что девушку могут привлечь к ответственности, если будет выявлено нарушение закона.