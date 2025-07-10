Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал посмертно наградить пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать при ударе украинских беспилотников по пляжу в Курске . Об этом сообщает «Лента.ру».

«Этот мальчик и есть настоящий воин! Я думаю, он достоин награды. А какой — мы увидим в указе президента. Хотя это слабое утешение для семьи», — сказал депутат.

Мать погибшего ребенка находится на лечении в Москве. Ее состояние остается тяжелым, рассказала NEWS.ru тетя мальчика, которая собирается поехать в столицу и навестить раненую.

Как ранее написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, мальчик умер 9 июля при транспортировке в Москву. По его словам, врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но травмы оказались «слишком тяжелыми» — у него было 30% ожогов тела, что «крайне и крайне много для маленького человека». Атаку на городской пляж врио главы региона назвал «не просто варварством», а «преступлением против самой человеческой сути».

Как сообщил Хинштейн, дроны ВСУ атаковали пляж вечером 8 июля, в результате погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. По данным врио губернатора, росвардеец помогал эвакуировать людей и погиб от второго взрыва. Пятилетний мальчик был в числе семерых пострадавших, его состояние изначально оценили как тяжелое.