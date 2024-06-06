Весь городской транспорт в России нужно проверить после ДТП с трамваями в Кемерове. Об этом заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

По мнению депутата, авария в Кемерове стала результатом «острой проблемы с устаревшим парком техники».

«Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит все: качество и сроки ремонта, обслуживания», — считает Толмачев.

По его мнению, в проверке нуждаются не только трамваи, но также автобусы и электрички. Толмачев также призвал проверить «всю цепочку ответственных» за случившееся в Кемерове, чтобы «достоверно выяснить, кто допустил такую аварию».

Утром 5 июня на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. Трамвай набрал скорость и врезался в другой вагон, стоявший на остановке на мосту. На повороте из сломавшегося трамвая на ходу вылетели два пассажира, один погиб.

Пострадали 109 человек, 19 госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды, рассказал в телеграм-канале глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства, на момент аварии трамвай был в эксплуатации около 16 лет.