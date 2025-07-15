Россия не станет отвечать на ночной удар беспилотниками по Воронежу аналогичными атаками по жилым домам в украинских городах, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он считает, что реакцией с российской стороны станет уничтожение живой силы ВСУ «в еще большем количестве» с возможным отказом от взятия пленных.

По словам депутата, Украина действует как «террористическое государство» и поэтому «пытается ударами по жилым домам запугать россиян». Однако, убежден Колесник, тем самым она не добьется ничего, кроме «озлобления наших бойцов».

Аналогичные действия — удары по жилым домам и другим гражданским объектам, не связанным с военными, — российская сторона предпринимать не станет даже в ответ на такие атаки, как налет БПЛА на Воронеж в ночь на 15 июля, выразил уверенность депутат Госдумы.

«Кто-то говорит, что Украина специально злит Россию, чтобы мы начали бить и по их жилым домам. Но мы по жилым домам бить не будем, как бы они ни старались. Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей», — поделился мнением Колесник.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Центральном и Коминтерновском районах столицы региона пострадали как минимум 16 человек, включая несовершеннолетнего подростка, который получил осколочное ранение в бедро. Из пострадавших 13 человек госпитализированы, у одного повреждены легкие, еще один находится в коме.

Местные СМИ уточнили, что обломки сбитых БПЛА повредили здания в центре города, а также Дом пионеров, во дворе которого сгорели машины, «Додо Пиццу» и «Галерею Чижова». После атаки БПЛА и отмены угрозы атаки беспилотников в Воронеже начались перебои с мобильным интернетом в некоторых районах и у отдельных операторов, сообщают городские телеграм-каналы.