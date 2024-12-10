В Суджанском районе Курской области ВСУ создали два концентрационных лагеря, в которых пытают россиян током, заявил RTVI депутат Госдумы от региона Николай Иванов. По его словам, еще один такой лагерь располагается в Сумской области. Всего в трех концлагерях в плену находятся по меньшей мере 1,1 тыс. жителей Суджанского и соседних районов, рассказал депутат.

«В Суджанском районе в двух местах и в одном месте Сумской области создано три концентрационных лагеря, в них содержится 1100 суджанцев и жителей соседних районов. Отношение к ним ужасное», — сообщил Иванов.

По словам депутата, в домах суджанцев были оборудованы пыточные, в которых местных жителей, в том числе сдавшихся в плен военных, подвергают пыткам.

«Наших солдат, попавших в плен, пытают током — их привязывают к металлической станине машинки “Зингер” и заставляют говорить “Слава Украине”. Но они не говорят. В это время пропускают ток через станину, их бьет сильнее, они кричат от боли, но не говорят “Слава Украине”. И это все доставляет садистское удовольствие украинским националистам», — заявил Иванов.

Депутат отметил, что все случаи подобных пыток фиксируются и передаются российским военным, чтобы они «скорее выдавили украинских националистов».

«Вчера наши войска заняли село Плехово, зачистили его и продолжают двигаться дальше. Рассчитываю на то, что в конце этого года — в начале следующего курская земля будет освобождена от украинских националистов, и мы можем прийти после разминирования и очистки <…> территории начать восстанавливать нашу Курскую область», — сказал Иванов.

По мнению депутата, врио главы региона Александр Хинштейн «получил карт-бланш от президента», а федеральные власти «не оставят нашу область один на один с бедой», выделив позднее средства на восстановление области.

«За время оккупации Курскую область покинули 58,8 тыс. человек. Судьба тысяч суджанцев, которые остались на оккупированной территории, неизвестна до сих пор. Нас волнует судьба 40 детей в возрасте до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. Куда они делись?» — добавил Иванов.

«Многие эксперты обратили внимание на то, что после этого на Западе резко упала цена на донорские органы, и мы, не сопоставляя эти факты, ничего не утверждая, с ужасом думаем: неужели эти два факта рядом можно поставить? Даже не верится, что в нашем XXI веке такое возможно», — заключил парламентарий.

Ранее Иванов рассказал RTVI, что вошедшие в Курскую область украинские войска сожгли 14 деревень, разрушили свыше 1 тыс. предприятий, убили 300 тыс. свиней и 27 тыс. голов крупного скота, украли 350 тыс. тонн зерна и вывезли всю технику. По словам депутата, сельское хозяйство в регионе терпит убытки, потому что в зоне боевых действий находится 629 га пахотной земли.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Глава государства обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он руководил регионом чуть более 200 дней.