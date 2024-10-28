Киев отправил иностранных наемников в Брянскую область из-за нехватки собственных резервов, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал попытку ВСУ прорвать границу.

«Украина на сегодняшний день проигрывает полностью на фронтах, она не добилась ожидаемого результата от так называемого «плана победы» [президента Украины Владимира] Зеленского, одним из пунктов которого является проведение террористических вылазок, провокаций, актов на территории России, имеются в виду Курская и другие области. Все это направлено якобы на шантаж России и на попытки воздействия на Москву с целью навязывания нам определенных условий для переговорного процесса», — сказал депутат.

По словам Чепы, ВСУ используют и массированные удары дронами по гражданским целям, по мирным объектам, по жилым домам; и попытки создавать такие провокации как в Курской области, как попытки создать напряженную ситуацию в других регионах приграничья.

«Это цель и задача, которую преследует официальный Киев», — считает парламентарий.

По его словам, у Киева нет достаточно сил, чтобы прорвать границу с Россией где-то еще помимо Курской области. Чепа пояснил, что Украина бросила туда «всевозможные резервы».

«Сегодня эта группировка попала в окружение, они делают всяческие попытки, чтобы выйти из этого окружения. Поэтому сегодня они все больше и больше используют какие-то мобильные группировки, состоящие из наемников, потому что мобилизация на Украине провалилась. (…) Таким образом эти наемники пытаются дестабилизировать обстановку», — отметил он.

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц пыталась пересечь российскую границу, но эта попытка была пресечена. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Манев Климовского района. Других подробностей Богомаз не привел. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Mash писал, что в группу диверсантов входили 30 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, включая «шведов, поляков, венесуэльцев и англичан». Сначала, по данным телеграм-канала, был «налет около 20 дронов», после чего противник попытался прорваться через границу «без поддержки тяжелой техники», но ему «нанесли огневое поражение и отбросили обратно».

До этого о попытке пересечения границы глава Брянской области сообщал 21 августа. Тогда он заявил, что украинская ДРГ пыталась прорваться в Климовском районе, но это было предотвращено благодаря усилиям пограничников из ФСБ и российских военных.

В сентябре в ГУ МЧС по Брянской области сообщили, что в Карачевском районе зарегистрирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, «связанная со взрывами взрывоопасных предметов».