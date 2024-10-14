Законопроект, согласно которому иностранное гражданство должно считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступления, не будут рассматривать в Госдуме. Документ возвращен автору в связи с несоответствием Конституции России. Такое решение принял профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает корреспондент RTVI.
Законопроект возвращен автору «в связи с несоответствием законопроекта требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации», а также статьи 105 регламента Госдумы.
Согласно ст. 104 Конституции, «законопроекты, <…> предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства».
Поправки к ч. 1 ст. 63 УК («Обстоятельства, отягчающие наказание») внес в Госдуму Евгений Марченко (внефракционный депутат, был исключен из «Единой России» в 2021 году). Парламентарий предложил установить, что совершение преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства, является обстоятельством, отягчающим наказание.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что мера сформирует более ответственное отношение иностранцев к соблюдению законов и «станет действенным превентивным механизмом».
Инициативу Марченко подверг критике глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. В своем телеграм-канале сенатор выразил мнение, что она «неконституционна».
О противоречии законопроекта Конституции также заявил адвокат Сергей Бадамшин. Он задался вопросом, читал ли Марченко вторую главу Основного закона.
«Может, пора обязать депутатов регулярно сдавать экзамен по курсу основ государства и права?» — добавил Бадамшин.
Ч. 2 ст. 19 Конституции России гласит:
«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».