Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков в программе RTVI «Что это было» выразил надежду на снижение ключевой ставки в 2025 году.

«Я надеюсь, что процентная ставка будет снижаться, инфляция будет снижаться. По крайней мере прогноз, который заложен на следующий год — это и прогноз Центрального банка, и прогноз правительства — говорит о том, что инфляция должна снижаться. Конечно, по мере снижения инфляции должна снижаться и ставка ЦБ», — сказал Жуков.

В конце октября Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 200 базовых пунктов — с 19% до 21%, что стало максимальным показателем с февраля 2022 года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала нового повышения 25 декабря, однако ключевая ставка осталась на уровне 21%.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — пояснил Банк России.

В сообщении регулятора говорилось, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности сформированы предпосылки для возобновления дезинфляции, несмотря на «повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». Центробанк оценит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля 2025 года.