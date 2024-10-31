В России никогда не разрешат умерщвлять бездомных животных на государственном уровне, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мы на государственном уровне таких решений никогда не примем», — сказал депутат.

По словам Бурматова, в абсолютном большинстве регионов власти находят решение для этой проблемы в рамках своих полномочий, не обращаясь к радикальным мерам.

«Эти полномочия связаны со строительством приютов, с проведением отловов, со стерилизацией и вакцинацией животных, с ведением учета этих животных, в том числе чипирование, с пристройством этих животных в добрые руки, со штрафами за самовыгул и так далее», — пояснил депутат.

Как отметил Бурматов, российские парламентарии выступают категорически против того, чтобы вводить в федеральный закон такие методы, как эвтаназия, за исключением животных, испытывающих непереносимые боль и страдания.

«Мы выступаем за гуманность, за ответственное отношение к животным и за системное решение этих проблем», — отметил он.

Парламентарий также признал необходимость защиты граждан от нападений как оказавшихся без надзора, так и обычных домашних животных.

«В то же время животные должны быть защищены от жестокого обращения», — подчеркнул замглавы думского комитета.

Ранее депутаты Кемеровского законодательного собрания приняли закон, в соответствии с которым с 1 января местные муниципалитеты получат право умерщвлять бездомных животных, причинивших вред здоровью человека. Такие же меры планируется распространить на животных из приютов, не востребованных хозяевами.