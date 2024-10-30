Депутаты парламента Кемеровской области приняли закон, который позволяет усыплять бездомных или невостребованных в приютах животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заседание парламентариев.

Законопроект был принят единогласно во втором чтении и вступит в силу 1 января 2025 года. Согласно документу, муниципалитеты Кемеровской области смогут умерщвлять бездомных животных, которые причинили вред здоровью или жизни человека. Аналогичные меры будут распространяться на животных, содержащихся в приютах и не востребованных хозяевами. После усыпления трупы необходимо будет утилизировать.

В июле 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому регионы могут самостоятельно принимать решение о судьбе бездомных животных, но все действия «должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными».

В Госдуме говорили, что во время подготовки законопроекта к парламентариям обратились порядка 25 тыс. граждан, многие из их предложений вошли в поправки. Авторы инициативы подчеркивали, что такой шаг позволит защитить людей от агрессивных животных на улицах.

Между тем ГД указывала, что профильный комитет рекомендовал отклонить инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных. «Такой формулировки в федеральном законодательстве нет и не будет», — отмечалось на сайте нижней палаты парламента.

В ноябре 2023 года Народный Хурал (парламент) Бурятии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Помимо того, было разрешено усыпление животных:

страдающих от неизлечимых болезней,

представляющих «социальную опасность»,

содержащихся в приютах более 30 дней.

Начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев утверждал, что метод отлов — стерилизация — вакцинация — возврат (ОСВВ), который ранее применялся в республике, якобы оказался неэффективным. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что в 2023 году новых владельцев удалось найти лишь 10% бездомных животных в регионе.

После принятия такого законопроекта местные зоозащитники и благотворительный фонд помощи животным обратились в Верховный суд Бурятии. Они требовали признать недействительными отдельные положения регионального закона о правилах обращения с бездомными животными.

В частности, истцы сочли неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение предшествовавшего месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.

В результате Конституционный суд постановил, что эвтаназия безнадзорных животных допустима лишь в случае угрозы безопасности людей. Также умерщвление допустимо, если: