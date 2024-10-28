Защищать спиртзаводы нужно так же, как и любые другие объекты промышленности, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так депутат прокомментировал информацию об атаке на предприятия по производству спирта в Воронежской области. По его мнению, ВСУ считают, что такие атаки помогут им в «беспросветном существовании».

«Защищать спиртзаводы нужно так же, как и все объекты промышленности. И их защищают, там редкие дроны долетают. Дополнительных законов для защиты объектов не требуется, все, что надо принять, мы приняли, объекты защищены. Посмотрите, сколько летело беспилотников, а сколько долетело, остальные же сбили», — сказал Картаполов.

На вопрос, почему ВСУ выбрали спиртзаводы в качестве объекта для атак, депутат предположил, что в Киеве, возможно, «думают, что это как-то им поможет в их беспросветном существовании».

«Но это не поможет, потому что мы продолжаем двигаться вперед. Вот, например, за вчерашний день мы освободили 2388 зданий и населенных пунктов и продолжим этими же темпами», — отметил Картаполов.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 28 октября два предприятия в регионе подверглись атаке беспилотников. На одном из них произошел пожар, два сотрудника получили ранения. Baza и ГТРК «Самара» пишут, что под атаку попали два воронежских спиртзавода.

22 октября произошли атаки на спиртзаводы в Тульской и Воронежской областях. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что в связи с этим нужно «усилить бдительность», так как спирт «имеет отношение к военным целям».