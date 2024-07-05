Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров с президентом России Владимиром Путиным может внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Теоретически все переговоры всегда способствуют мирному процессу, потому что любой конфликт всегда должен заканчиваться какими-то переговорами. И, если эти переговоры мирные, то обычно какой-то находится консенсус, который устраивает все стороны конфликта», — заявил Чепа.

По его словам, в связи с новым положением Орбана в Европе этот визит может «нести позитивные ноты».

Утром 5 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с неанонсированным визитом в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом писал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Берталана Лаваши.

О возможной поездке Орбана в Москву 4 июля сообщали венгерские журналисты и европейские СМИ со ссылкой на источники. В частности, Financial Times (FT) писала, что премьер Венгрии намерен выступить в качестве посредника между Россией и Украиной.

В Евросоюзе на сообщения о визите Орбана в Москву отреагировали негативно. Глава Совета ЕС Шарль Мишель отметил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения.

На Украине переговоры Орбана с Путиным также раскритиковали. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что «решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной» и напомнили, что «принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“» должен оставаться незыблемым.

Во вторник 2 июня Орбан приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.