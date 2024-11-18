Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя RTVI разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России, заявил, что в настоящее время вырабатывается комплекс ответных мер и российская сторона предполагала, что подобное нечто может произойти.

«Естественно, сейчас вырабатывается комплекс ответных мер, но мы предполагали, что подобное нечто может произойти. Поэтому наши Вооруженные силы последние несколько дней очень активно работали по объектам инфраструктуры. Эти ракеты не запускаются просто так. Часть из них — это ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow, те же самые «Скальпы», поэтому необходимо минимизировать возможности применения противником авиации, чем мы, собственно говоря, и занимаемся», — сказал депутат.

Что касается ATACMS, то, по словам Картаполова, надо усиливать разведку, их выявлять и поражать.

«Самое грустное во всем этом, что, как правило, укронацисты не бьют по военным объектам, а пытаются попасть по мирным городам, но наше ПВО умеет сбивать любые цели, которые только могут применить наши противники», — отметил он.

«А является ли это красной линией — Владимир Владимирович Путин все сказал, решение за ним. НАТО и так в конфликте. Только сейчас это будет уже прямое участие со всеми вытекающими последствиями. Если раньше мы, скажем так, работали по их представителям вблизи переднего края, то теперь все те, кто находится на территории Украины, это законная цель, вот и все», — добавил депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также рассказал RTVI, что у России есть военнослужащие, вооружения и военная техника для того, чтобы эти удары отразить.

«Если они приняли такое решение, то у нас, у Российской Федерации есть все необходимое — и военнослужащие, настоящие профессионалы военного дела, и вооружения, военная техника для того, чтобы эти удары отразить. Но коль такое решение принято, мы понимаем, что в очередной раз западные страны показывают, что им не нужно прекращение огня на Украине, развитие какого-то мирного диалога, а нужно как раз продолжение войны для того, чтобы внимание своих граждан увести от тех проблем, которые существуют, особенно в европейских странах, на, скажем так, в другую сторону, в сторону России, объявив ее всемирным злом», — пояснил депутат.

По словам Красова, это для России не ново.

«И при Бараке Обаме такое случалось, и при Байдене тоже случалось. У России есть чем ответить», — добавил он.

The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников накануне сообщила, что президент США впервые санкционировал применение Киевом поставленных американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России. Источники газеты говорили, что первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских сил в Курской области на западе России.

Позже Le Figaro писало, что Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине наносить удары по России с использованием своих дальнобойных вооружений.

По данным портала Axios, о решении Байдена Киеву сообщили около трех дней назад. Издание также отмечает, что разрешение США касается только ударов дальнобойным оружием по территории Курской области.