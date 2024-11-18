В Вашингтоне около трех дней назад проинформировали Киев о решении президента США Джо Байдена разрешить использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, решение Байдена касается только ударов дальнобойным оружием по территории Курской области.

The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников накануне сообщила, что президент США впервые санкционировал применение Киевом поставленных американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России. Источники газеты говорили, что первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США, произошедшим за два месяца до того, как главой государства станет избранный президент Дональд Трамп, который давно пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне эту информацию пока не прокомментировали.

Позже Le Figaro писало, что Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине наносить удары по России с использованием своих дальнобойных вооружений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительства США, Франции и Великобритании, разрешая Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, вступили «в фазу мести и безумия».

Американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети X, что Москва ответит зеркально.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Владимир Путин высказывался по поводу возможного разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России.