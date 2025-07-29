Каждая организация, вне зависимости от ее специализации, должна гарантировать высокий уровень безопасности данных. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» на фоне хакерских атак на сайты российских компаний выразил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Как отметил депутат, в современных условиях практически все бизнес-процессы связаны с применением информационных технологий. При этом крупные компании, как правило, уделяют этому значительное внимание, тогда как малый и средний бизнес зачастую недооценивают важность этих вопросов. Причина — недостаточное понимание рисков и отсутствие соответствующих статей расходов в бюджетах развития.

Боярский добавил, что в условиях цифровой трансформации российский бизнес будет и дальше подвергаться аналогичным рискам и киберугрозам.

«О последствиях и масштабах этих атак рано судить. Их прокомментируют специалисты соответствующих служб и сами компании. В любом случае хочется пожелать удачи нашим специалистам, которые трудятся, чтобы эти угрозы купировать и предотвращать», — заключил парламентарий.

Днем 29 июля в Москве и Санкт-Петербурге большинство аптек «Столички» и «Неофарм» (группа «Неофарм») временно прекратили работу из-за технического сбоя. Клиенты не могли воспользоваться системой бронирования лекарств и программой лояльности. В пресс-службе сетей подтвердили РИА Новости, что причиной стала хакерская атака. К 15:33 мск половина точек возобновила работу, а полное восстановление функций обещают в ближайшее время.

Параллельно проблемы возникли у сети медицинских центров «Семейный доктор» (с 2025 года вошла в федеральную сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа-Центр Здоровья»). Компания сообщила о сбое в работе сервиса онлайн-записи и личного кабинета. Позднее в холдинге уточнили, что сервисы клиник «Семейный доктор» подверглись хакерской атаке, она «нейтрализована», утечка данных не подтверждена.