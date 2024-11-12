Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, сообщил журналистам председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти», — сказал Володин.

По его словам, при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка.

«В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — добавил Володин.

Документ планируется рассмотреть на заседании 20 ноября.

16 октября спикер Госдумы предложил исключить сферы здравоохранения и образования из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке.

Минтруд приказом устанавливает список профессий и специальностей иностранцев, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке. По данным главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, этот приказ и перечень специальностей будет пересмотрен.

Также 16 октября депутаты приняли в первом чтении пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий наказание в сфере нелегальной миграции.