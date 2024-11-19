Родственникам раненых или тяжелобольных участников специальной военной операции могут предоставить неоплачиваемый отпуск для ухода за ними в условиях стационара, а также после выписки и при реабилитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, представленный в Госдуме группой сенаторов и депутатов.

«Зачастую длительность процесса восстановления раненых военнослужащих ставит родственников перед выбором между заботой о своих близких и сохранением рабочих мест», — пояснила один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сенатор также отметила, что в рамках действующих норм трудового законодательства не оговариваются гарантии для работников, которые предполагаются в подобных случаях.

«Действующее регулирование не предоставляет права на неоплачиваемый отпуск родственникам раненных или тяжелобольных бойцов. Кроме того, работникам, осуществляющим уход за родственниками — инвалидами I группы, дополнительный неоплачиваемый отпуск устанавливается только коллективным договором и на достаточно непродолжительный срок», — сказала Рукавишникова.

Для того, чтобы улучшить ситуацию с трудовыми правами сотрудников, которые также оказывают уход за родственниками, принявшими участие в боевых действия, законодатели хотят закрепить новую категорию работников, которым нельзя будет отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска, куда войдут родители и супруги раненых бойцов.

В соответствии с текстом законопроекта, длительность такого отпуска может составлять до 35 календарных дней в год. Помимо этого, депутаты и сенаторы хотят внести родителей и супругов добровольцев, погибших от ранения или в результате заболевания, связанного с несением службы, в список лиц, которые могут претендовать на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году.

Рукавишникова считает, что предлагаемые изменения повысят уровень правой защищенности членов семей участников боевых действий, а также поспособствуют более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников.