Замдиректора Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН Юрий Костюкевич заявил о пропаже и. о. директора института Максима Федорова, со скандалом назначенного год назад. Костюкевич рассказал RTVI, что в последний раз Федоров был в институте в понедельник, 2 сентября.

По его словам, 3 сентября по ст. 288 ТК был уволен замдиректора по общим вопросам Сергей Чикирев, после чего уволились несколько приведенных им ключевых сотрудников. С того дня, как утверждает Костюкевич, Федоров на звонки коллег не отвечает.

Ст. 288 ТК предусматривает, что бессрочный трудовой договор, заключенный с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае трудоустройства другого человека, для которого эта работа будет основной.

«Наш директор Максим Федоров сделал подножку, подставу, удар в спину своим членам команды, которые разгребали гадюшник», — рассказал собеседник RTVI, добавив, что и. о. директора появлялся на работе «в лучшем случае раз-два в неделю».

«Со вторника я пытался дозвониться Федорову, писал во все чаты, он не отвечал, причем я видел, что он прочитал», — добавил Костюкевич.

При этом один из руководителей Сколтеха сообщил Костюкевичу, что Федоров якобы внес его в черный список и отвечать ему не будет. Костюкевич сообщил о ситуации в Минобрнауки — по его словам, профильный департамент обещал провести проверки.

«Я понимаю, что это выглядит, будто пауки стали жрать друг друга, но когда я увольнял людей, я не прятался, всегда был на работе, все были в курсе, всех вызывал», — продолжил Костюкевич.

Он считает, что Федоров намеренно «дождался переутверждения», которое произошло в конце августа, «чтобы некоторых людей подставить и на них все свалить».

RTVI не удалось получить комментарий Федорова.

Ранее профессор Михаил Гельфанд опубликовал письмо Костюкевича, в котором тот обратился к коллегам, запросив экстренное расширенное заседание дирекции в зале Ученого совета. В письме говорится, что повестка встречи, которая планируется 9 сентября, — предоставление Федоровым объяснений о «причинах сложившейся ситуации», а также причинах «исчезновения» и «невыхода на связь ни с одним из сотрудников института».

«В случае неявки директора или предоставления невразумительных объяснений будет поставлен на голосование вопрос о доверии к директору с последующим направлением результата в Министерство», — подчеркнул замдиректора ИППИ по научной работе.

В феврале стало известно, что на ученом совете в ИППИ РАН 14 из 24 присутствовавших членов оценили работу Федорова как неудовлетворительную. В частности, ему поставили в вину незаконное перекраивание устава института, излишний контроль, утечку мозгов и даже сердечные приступы у сотрудников.

В мае на фоне конфликта новой дирекции института с сотрудниками из ИППИ был уволен российский ученый, доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд.

Позже источник в ИППИ говорил RTVI, что на фоне конфликта с новой дирекцией института примерно половина всех математиков института решила уйти работать в МФТИ. В руководстве ИППИ тогда не увидели в этом «трагедии».