Правозащитные организации Hengaw и Iran Human Rights (IHR), базирующиеся в Норвегии, и персоязычный спутниковый телеканал Iran International сообщили о состоявшейся в Иране казни 17-летнего подростка, признанного виновным в убийстве.

По имеющимся у правозащитников данным, Хамидреса Асари был казнен 24 ноября 2023 года в тюрьме города Сабсевар в восточной иранской провинции Расави-Хорасан. Hengaw и IHR со ссылкой на увиденные ими документы утверждают, что на момент совершения преступления подростку было 16 лет, а на момент казни — 17. В материалах дела якобы говорится, что Асари «убил человека в драке».

Правозащитники в очередной раз подчеркнули, что тем самым Иран нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, в соответствии с которой «ребенком» считается любой человек, не достигший 18-лентнего возраста. В IHR подчеркнули, что Иран является одной из немногих стран мира, где совершеннолетних приговаривают к смертной казни. По данным правозащитных организаций, в целом там казнят больше молодых людей, чем в любой другой стране: так, с 2010 года иранские власти казнили как минимум 68 несовершеннолетних граждан.

Политзаключенная и лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с призывом срочно прекратить детские казни в Иране. «Я удивляюсь тому, как мир относится к убийствам и казням представителей иранского народа», — пишет общественный деятель, называя казни источником позора для «репрессивного авторитарного» режима Исламской Республики. По мнению Мохаммади, нарастающий народный гнев выльется в «еще более жестокие» протесты. Казнь Хамидрезы Азари, по ее словам, — это «убийство 17-летнего мальчика путем повешения».

В резолюции, осуждающей широкомасштабные нарушения прав человека в Иране, Европейский парламент решительно осудил действия властей республики по вынесению смертных приговоров и «тревожный рост» числа казней.

Мохаммади считает, что подобные заявления не имеют никакой практической силы и критикует всемирные организации за «отсутствие глобальной воли к остановке безжалостных и широкомасштабных казней» в Иране. Она также утверждает, что иранские власти проводят казни «с ложными и необоснованными обоснованиями, направленными только на то, чтобы запугивать и терроризировать протестующих».

22 ноября иранские правозащитники опубликовали доклад, в котором заявили, что после обострения конфликта в секторе Газа в Иране были казнены 114 человек. Правозащитный сайт Harana в своем отчете указывает, что с 10 октября 2022 года по 8 октября 2023 года в Иране казни подверглись по меньшей мере 659 граждан — на 24% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В своем последнем докладе о ситуации с правами человека в Иране генсек ООН Антониу Гутерриш назвал рост числа казней в стране «тревожным и пугающим». По данным IHR, с начала 2012 года по август 2023 года власти Исламской Республики повесили более 5 тысяч человек, включая как минимум 57 детей.

В 2022 году за участие в протестах смертная казнь в Иране грозила двум подросткам. В 2020 году к высшей мере наказания приговорили и казнили местного журналиста, признанного виновным в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с западными спецслужбами. Тогда же аналогичный приговор был вынесен иранцу, осужденному за предполагаемое сотрудничество с ЦРУ. Кроме того, в том же 2020 году в Иране был казнен местный житель, приговоренный к повешению за работу на «Моссад».