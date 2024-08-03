Иран пообещал отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро движения Исмаила Хании «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИР утверждает, что для убийства Хании использовали снаряд малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, который спровоцировал сильный взрыв за пределами гостевого дома. В нем проживали делегаты, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Ответственность за организацию убийства Хании КСИР возложил на Израиль и США. В заявлении подчеркивается, что виновные в убйистве одного из лидеров ХАМАС понесут «суровое наказание».

3 августа газета The New York Times (NYT) сообщила, что Иран начал масштабное расследование убийства Хании. По данным издания, были арестованы более двух десятков человек, в числе которых старшие офицеры разведки, военные и сотрудники гостевого дома в Тегеране. Кроме того, в гостевом доме был проведен обыск, а работавших там сотрудников посадили на карантин и изъяли у них все электронные устройства, включая личные телефоны, говорится в материале.

NYT со ссылкой на официальные лица Ближнего Востока писала, что убийство Хании стало результатом дистанционной активации бомбы, которая была заложена в комнате главы политбюро ХАМАС в гостевом доме еще за два месяца до его приезда.

Как пишет NYT, гневная реакция Тегерана на убийство Хании показывает, что произошедшее стало «катастрофическим провалом в области безопасности» для высшего руководства Ирана.

Исмаил Хания и его телохранитель погибли 31 июля в Тегеране. По данным СМИ, по зданию, в котором остановился глава политбюро ХАМАС, был нанесен ракетный удар. Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль и пообещали ответные действия.