В Иркутской области из-за урагана пострадали семь человек, рассказал глава региона Игорь Кобзев. По его словам, десятки домов повреждены или уничтожены.

«За прошедшие сутки в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребенок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались», — сообщил губернатор.

Кобзев отметил, что в поселке Ук загорелись три дома и баня, в селе Чехово — пять домов, здание столовой и школы, в поселке Бамбуй — шесть жилых домов, 12 хозпостроек, в городе Тулуне — три жилых дома, гараж и склад.

«В итоге, по оперативной информации, огнем уничтожено 17 жилых домов», — добавил он.

Кроме того, продолжил глава региона, ураган повредил в пяти районах 40 крыш, семь заборов, повалил 18 деревьев, 12 ЛЭП и повредил две остановки. Утром 6 апреля, по словам Кобзева, без света оставались 46 населенных пунктов, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Также из-за разгула стихии несколько пассажирских поездов были задержаны на 4-5 часов, рассказал губернатор. Сейчас они работают в штатном режиме.

Кобзев также поблагодарил оперативные службы за то, что удалось избежать жертв, добавив, что сегодня пройдет совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 метров в секунду, это будет еще одним испытанием области на прочность», — сообщил он.

В ГУ МЧС по Иркутской области 5 апреля сообщали, что из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101,3 тыс. домов в 613 населенных пунктах в восьми районах области. 6 апреля в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

5 апреля из-за ураганного ветра, который местами достигал 33 м/с, в Кемеровской области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия, Новосибирской и Иркутской областях произошли массовые отключения электроэнергии. Из-за стихии возникали пылевые бури и распространение пожаров. В Хакасии пострадали 11 человек, пять из них госпитализированы.