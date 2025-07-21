Руководство Королевского дворца в Казерте на юге Италии отменило симфонический концерт под руководством дирижера, руководителя Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, сообщает агентство ANSA. Культурное событие с участием музыканта и солистов Мариинки в рамках фестиваля Un’Estate da Re было запланировано на 27 июля. Посол России в Италии Алексей Парамонов резко раскритиковал такое решение, а сам дирижер сообщил ТАСС, что ничего об этой ситуации не знает.

Бурные споры в Италии

Решение отменить выступление Валерия Гергиева на фестивале в Казерте уже поддержал министр культуры Италии Алессандро Джули. Ранее он называл музыканта «другом и советником» российского президента Владимира Путина и заявлял, что концерт в Италии, который мог бы стать для Гергиева первым на западноевропейской сцене с начала боевых действий на Украине, «рискует послать неверный сигнал».

«Отмена концерта под руководством маэстро Гергиева, в том числе в свете идеологической эксплуатации одной из сторон, отвечает логике здравого смысла и моральной необходимости защищать ценности свободного мира», — сказал Джули.

Планировавшийся концерт российского дирижера сопровождался бурной полемикой в Италии. Как говорится в публикации ANSA, итальянцы были обеспокоены возможными протестами проживающих в стране украинцев, «уже купивших билеты в первые ряды концерта, чтобы выразить свое несогласие с Гергиевым».

Ранее отменить выступление российского музыканта активно требовала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая итальянскую Демократическую партию. С такой же позицией выступила вдова российского оппозиционера Алексея Навального* Юлия, которая в своей колонке для итальянской газеты La Repubblica назвала Гергиева «близким другом» Путина, а также обвинила дирижера в пропаганде политики Москвы.

В свою очередь глава итальянского региона Кампания, где находится Казерта, Винченцо Де Лука выступал за участие Гергиева в культурном мероприятии и призывал отделять политику от искусства. По его мнению, «в охваченном войной мире искусство и музыка служат каналами диалога».

«Мы приняли тысячи украинских граждан на своей территории, мы проявили солидарность. Мы не намерены мириться с исключающим мышлением или разрывом диалога, потому что это не способствует миру», — говорил Де Лука.

Ожидалось, что Валерий Гергиев будет дирижировать филармоническим оркестром имени Верди города Салерно 27 июля на территории Королевского дворца Казерты — бывшего владения Бурбонов и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На одной сцене с Гергиевым должны были выступить солисты Мариинского театра, в программе были заявлены произведения Петра Чайковского, Джузеппе Верди и Мориса Равеля.

Реакция России

С заявлением в связи с отменой выступления Валерия Гергиева на фестивале в Казерте выступил посол России в Италии Алексей Парамонов. В публикации в телеграм-канале посольства дипломат назвал скандал вокруг планировавшегося концерта «совершенно неуместным».

«Разгоревшийся скандал наглядно продемонстрировал, что в Италии при полном попустительстве местных властей действуют деструктивные и взрывные силы. Их численность ничтожно мала, но они, тем не менее, активно работают над формированием негативного восприятия Италии в России и России в Италии», — заявил Парамонов.

Кроме того, посол обвинил итальянские СМИ в «позорной клеветнической кампании», «основанной на домыслах и откровенной лжи о якобы «особой роли» маэстро Валерия Гергиева в «российской пропагандистской машине», а также на личных нападках в его адрес».

По мнению Парамонова, отмена выступления Гергиева может навредить не России, а Италии, поскольку республика тем самым «подрывает собственный авторитет». Впрочем, сам Гергиев в беседе с ТАСС заявил, что про отмену мероприятия со своим участием в Италии ничего не знает.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Италии не стоит беспокоиться о возможных протестах украинской общины в связи с концертом Валерия Гергиева, поскольку позиция проживающих в стране украинцев не отражает официальную политику их государства.

«Фактически это люди, которые с Украины удрали. Я их за это не могу осуждать, но по факту они от имени Украины и говорить ничего не должны. <…> Если бы это была бы здравая политическая позиция, то я думаю, что на отношение к этому России было бы вернее ориентироваться», — сказал депутат.

На Западе музыканта критикуют за поддержку Путина. Гергиев был его доверенным лицом в предвыборных кампаниях 2012-го и 2018 года, а также приветствовал присоединение Крыма к России. При этом дирижер не делал публичных заявлений о своем отношении к российско-украинскому военному конфликту.

В последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года, когда вышел на сцену престижной миланской «Ла Скалы» через несколько часов после начала боевых действий на Украине. Некоторое время спустя музыканта уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

* Внесен в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму (база Росфинмониторинга)