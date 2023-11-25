Армия обороны Израиля может возобновить боевые действия в секторе Газа, если к полуночи по местному времени (01:00 по мск) не будет освобождена вторая группа заложников, которую палестинская группировка ХАМАС должна была передать этим вечером. Об в субботу, 25 ноября, сообщает Channel 12 со ссылкой на источник.

«Все заявления ХАМАС о том, что Израиль нарушил соглашение, являются ложными. <…> Израиль выполнил все свои обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников из Египта и Катара», — подчеркнул собеседник телеканала.

О таких же условиях, выдвинутых Израилем, сообщает Ynet со ссылкой на представителей израильской службы безопасности. «Вчера ХАМАС играл в те же игры, меняя маршрут передвижения и трансфера заложников вопреки плану», — рассказал неназванный израильский чиновник.

Вечером 25 ноября ХАМАС объявил, что освобождение второй группы заложников в рамках четырехдневного перемирия откладывается. По данным Al Jazeera, палестинская группировка обвиняет Израиль в несоблюдении условий соглашения о перемирии.

Кроме того, ХАМАС потребовал от израильтян разрешить провоз гуманитарной помощи на север сектора Газа, а также призвал следовать критериям освобождения палестинских заключенных. В заявлении группировки «Бригад аль-Кассама» — боевого крыла исламистского движения — указано, что пока условия не будут выполнены, Израилю не передадут вторую группу заложников. По данным израильских СМИ, планировалось, что во второй день перемирия ХАМАС освободит 13 человек.

В Израиле нарушение условий соглашения о прекращении огня с ХАМАС отрицают, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на израильские источники. Представитель израильского МИДа Лиор Бен-Дор в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что страна не нарушила «ни одно из условий соглашения о перемирии в секторе Газа».

Официальные лица Израиля пока не комментировали информацию о возможном возобновлении наземной операции в секторе Газа. В то же время Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщила, что Египет и Катар ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, нацеленные на устранение претензий по вопросу передачи заложников.

Ранее начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что после сокращения перемирия израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа «как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников».

«Мы сделаем это для уничтожения [палестинского радикального движения] ХАМАС, а также для создания большего давления, чтобы как можно быстрее вернуть максимально возможное число заложников, до последнего из них», — сказал он.