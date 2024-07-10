Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца — до 8 сентября — арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Александра Федорова, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Мужчину подозревают в растрате и присвоении 18 млн рублей из бюджета учебного учреждения.

Помимо ректора БФУ, под стражу заключили его заместителя — Елену Мялкину. Она проходит подозреваемой по этому же делу. По данным регионального управления Следственного комитета (СК), женщина также арестована до 8 сентября.

Федорова задержали 9 июля. В этот же день СК завел против него и Мялкиной уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения»). Обоим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 год подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей. В прокуратуре Калининградской области пояснили, что задержанный ректор издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю.

В БФУ сообщили, что в ближайшее время Минобрнауки назначит временно исполняющего обязанности ректора. В ведомстве, в свою очередь заявили, что в курсе задержания Федорова и готовы оказывать содействие следствию.

Балтийский федеральный университет им. Канта — один из десяти федеральных вузов России. Федоров был назначен на пост исполняющего обязанности ректора БФУ в 2019 году, а в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Федорова ректором БФУ сроком на пять лет.

До БФУ Федоров работал в Нижегородском и Волжском университетах. С 1999 года по 2009 год он занимал разные должности — от ассистента кафедры истории России до проректора по науке — в Нижегородском государственном педагогическом университете.

С 2009 по 2011 годы занимал пост исполняющего обязанности ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета, а в 2011-2019 годы вернулся в Нижегородский вуз, где работал первым проректором и ректором.