В Калининградской области взята под стражу мать убитого отчимом семилетнего мальчика, сообщает региональная прокуратура. В областном следственном управлении Следственного комитета России уточнили, что меру пресечения женщине избрал Ленинградский районный суд Калининграда.

По ходатайству ведущего дело следователя СКР и с учетом позиции прокуратуры 30-летняя жительница Черняховска была взята под стражу на срок до 3 апреля 2025 года. Ей вменяют три статьи УК — об истязании, оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

За истязания детей их матери грозит до семи лет колонии, за оставление в опасности — до года лишения свободы, а за неисполнение родительских обязанностей — до трех лет. По двум последним статьям также предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей или принудительных работ на срок до трех лет.

«Накануне женщине уже предъявлено обвинение по инкриминируемым ей эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей», — уточнили в Следственном комитете. Дело было передано в Калининград для расследования из Черняховска.

Мать убитого мальчика задержали накануне, 7 февраля, в статусе подозреваемой, после чего предъявили ей обвинение. Следствие считает, что вместе с сентября 2023 года по февраль 2025 года женщина и ее 42-летний муж систематически подвергали двух ее малолетних детей избиениям, запугиваниям, унижениям и пыткам (например, не давали воду), причиняли «физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания».

Сначала фигурантом дела стал отчим детей, которого задержали по подозрению в причинении пасынку смертельной черепно-мозговой травмы, а затем арестовали. На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил, что убедил жену пойти в полицию и сделать ложное заявление о пропаже мальчика, труп которого они в мусорном пакете выбросили в болотистой местности неподалеку от дома.

В ходе установления обстоятельств случившегося выяснилось, что в декабре 2024 года мужчина повредил руку 12-летней падчерице, а ее мать, «действуя умышленно с целью скрыть указанный факт», не стала вызывать врачей и не повела девочку в больницу. Когда та в итоге была госпитализирована, по наущению матери соврала врачам, что сломала руку при падении на лестнице.

Аналогичным образом из таких же побуждений, по версии следствия, 1 февраля 2025 года женщина не стала вызывать скорую или отвозить к врачам избитого мужем семилетнего сына. Тем самым она «по совместной договоренности с мужем не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика», говорится в материалах дела.