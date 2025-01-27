В Казахстане суд вынес приговоры фигурантам дела о беспорядках, которые произошли в республике в январе 2022 года. В частности, к 20 годам лишения свободы приговорен Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий Арман.

Его признали виновным по нескольким статьям УК Казахстана — в создании и руководстве организованной преступной группой, бандитизме, участии в массовых беспорядках, соучастии в похищении человека и незаконном лишении свободы. По версии следствия, Джумагельдиев занимался хищением, незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия, лишал людей свободы и принимал непосредственное участие в организации массовых беспорядков.

Кроме того, приговор вынесен экс-руководителю пятого департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслану Искакову: он получил 15,5 года лишения свободы с пожизненным запретом работать на госслужбе. Его признали виновным в превышении связанных с властью должностных полномочий, создании ОПГ и незаконном лишении свободы, а также в соучастии в похищении человека. В сентябре 2023 года на заседании по этому делу Искаков пытался доказать, что в январе 2022 года выполнял приказы своего первого заместителя Самата Абиша, но его заявления не были учтены судом.

К восьми годам колонии приговорен бывший депутат маслихата (парламента) Алма-Аты Кайрат Кудайберген, признанный виновным в организации массовых беспорядков и личном участии в них. По решению суда после освобождения экс-парламентарию будет запрещено заниматься «публицистической деятельностью».

По версии следствия, в начале 2022 года Кудайберген с Диким Арманом устроили в гостинице «Казахстан» в Алма-Ате массовое собрание, участников которого призывали объединиться, поддержать Джумагельдиева и выдвинуть требования к действующим властям.

В общей сложности в уголовном деле о массовых беспорядках, которые казахстанские СМИ называют «Январскими событиями», проходят 45 фигурантов. Судебные слушания проводились в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, процессы были закрыты из соображений безопасности потерпевших, которых по делу насчитывается 24 человека.

Что происходило в Казахстане в первые дни 2022 года. Мнение бывшего премьер-министра страны

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые беспорядки. Изначально протестующие выступали против повышения цен на газ, но впоследствии на митингах стали звучать политические требования, в том числе призывы к отставке первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Для подавления беспорядков действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ и сместил Назарбаева с поста главы Совбеза республики. Позже глава государства объявил о проведении реформ в стране — в частности, он ограничил полномочия президента страны.

В апреле 2023 года был вынесен приговор лидеру Демократической партии Казахстана Жанболату Мамаю, которого признали виновным в организации массовых беспорядков и участии в них. Политик получил шесть лет лишения свободы условно. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься общественно-политической деятельностью, журналистикой, публицистикой и участвовать в работе общественных объединений.