Для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией и освободить Михаила Саакашвили. Об этом в телеграм-канале написал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам депутата, есть план для нормализации отношений с Грузией, который, кроме освобождения Саакашвили и прекращения авиасообщения с Россией, включает в себя прекращение помощи Москве в «уклонении от санкций».

«Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», — отметил он.

Накануне правительство Грузии выразило «глубокую обеспокоенность» решениями украинских властей, которые «вопиюще» противоречат «традиционной дружбе» между странами.

По мнению грузинских властей, одним из таких решений стал отзыв украинского посла из Грузии в марте 2022 года под «непонятным» предлогом того, что Тбилиси не ввел санкции против России и не отправил добровольцев в зону боевых действий на Украине.

Кроме того, Грузия осудила заявления Украины, в которых говорилось о политических мотивах тюремного заключения Саакашвили.