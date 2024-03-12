Для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией и освободить Михаила Саакашвили. Об этом в телеграм-канале написал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
По словам депутата, есть план для нормализации отношений с Грузией, который, кроме освобождения Саакашвили и прекращения авиасообщения с Россией, включает в себя прекращение помощи Москве в «уклонении от санкций».
«Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», — отметил он.
Накануне правительство Грузии выразило «глубокую обеспокоенность» решениями украинских властей, которые «вопиюще» противоречат «традиционной дружбе» между странами.
По мнению грузинских властей, одним из таких решений стал отзыв украинского посла из Грузии в марте 2022 года под «непонятным» предлогом того, что Тбилиси не ввел санкции против России и не отправил добровольцев в зону боевых действий на Украине.
Кроме того, Грузия осудила заявления Украины, в которых говорилось о политических мотивах тюремного заключения Саакашвили.
- Михаил Саакашвили, в мае 2015 года получивший гражданство Украины, в Грузии признан виновным в злоупотреблении служебным положением на посту президента и ряде других преступлений. Осенью 2021 года его задержали в стране после возвращения на родину.
- В декабре 2022 года американский токсиколог Дэвид Смит заявил, что в организме Саакашвили были обнаружены следы отравления тяжелыми металлами. Близкие политика выразили мнение, что его могли отравить в тюрьме. Европарламент (ЕП) в феврале принял резолюцию с требованием освободить Саакашвили и дать ему пройти лечение за границей.