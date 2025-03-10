В центре Киева владельцы двух кафе, названных в часть президента США Дональда Трампа, Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station меняют вывески после отказа Белого дома поставлять оружие Украине, пишет газета The Sun.

В материале говорится, что владелец двух заведений Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station поручил стереть названия вскоре после того, как Белый дом отказал Украине в поставках оружия и разведывательных данных. Издание отмечает, что сотрудники заведений отказались от комментариев, заявив, что объявят новое название позднее. В сети их бренд изменил название на Frank, добавляет The Sun.

«Это отличное местное место, оно не политическое. Но сейчас не самое подходящее время, чтобы называться Трампом на Украине », — пишет The Sun со ссылкой на одного из посетителей заведения.

США приостановили 4 марта поставки военной помощи Украине до того момента, пока в США не убедятся в желании Киева заключить мирное соглашение. Как пишет Bloomberg, Вашингтон остановил не только будущие поставки, но и те, что уже были в пути, а также в транзитной зоне в Польше.

CNN отмечает, что приостановка военной помощи США для Украины может иметь «катастрофические последствия». По информации телеканала, начиная с 2022 года общая сумма американских средств, затраченных на поддержку Киева, составила $123 млрд, из них $69 млрд, или 56%, — это военная помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки из США покрывают около 40% военных нужд ВСУ, а европейские — около 30%.