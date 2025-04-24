Среди задержанных по подозрению в вербовке наемников в Киргизии оказался эксперт по Африке и Центральной Азии, обозреватель ИА «Регнум» Виктор Васильев. Об этом в телеграм-канале сообщила главный редактор агентства и член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

«Он переживал, что публикации вызывают неодобрение у некоторых сил в регионе. И теперь картина для меня прояснилась — в отместку за баню (речь о задержании киргизов в бане «Бодрость» в Москве. — Прим. RTVI) были задержаны не просто какие-то русские, попавшие в случайную выборку, а конкретно те, на которых у власти Киргизии был зуб. И это все — накануне 9 мая», — написала она.

Видео задержания в банном комплексе «Бодрость» 11 апреля распространилось в соцсетях и киргизских СМИ. Как писали «Вести.kg», облаву устроили после жалоб жителей на то, что в банный комплекс, популярный у граждан Киргизии, якобы не пускают местных. МИД Киргизии выдал послу России официальную ноту и потребовал разъяснения по инциденту. В российском МИДе в ответ сообщили, что рейд силовиков был плановым, а бывшие в бане «иностранные граждане» оказали сопротивление, при этом почти половина находились в России незаконно. По итогам рейда в МВД возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.

Накануне спецслужбы задержали сотрудницу Русского дома (Российского центра науки и культуры) Наталью Секерину в областном центре Киргизии, городе Ош. Женщина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии («Вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств»). По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека сообщил, что по ходатайству Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Секерину заключили под стражу на время следствия — до 17 июня.

Ахмедова связала арест Секериной с силовым задержанием 11 апреля киргизов в московской бане «Бодрость». «То есть нельзя мешать киргизским соотечественникам мыться в московских банях», — писала она.

Как сообщал РБК со ссылкой на офис Русского дома, Секерина — гражданка Киргизии. В Российского центре науки и культуры подчеркнули, что организация ведет свою деятельность в определенных межправительственным соглашением рамках.

Кроме Секериной среди задержанных по этому же делу оказался сотрудник пресс-службы городской мэрии Оша Сергей Лапушкин, пишет «Вечерний Бишкек». Личность последнего фигуранта пока неизвестна.

В беседе с RTVI зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что Москва не пойдет на обострение отношений после ареста сотрудницы Русского дома за вербовку на СВО в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мне кажется, здесь они [власти Киргизии] переходят определенные черты. Но поскольку накануне 9 мая, я так понимаю, никто не заинтересован в какой-то эскалации, обмене демаршами ни с Киргизией, ни с кем-то», — сказал он.

В администрации президента Киргизии Садыра Жапарова ранее объявили, что он будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Из-за поездки главы государства в Россию празднование в самой Киргизии перенесли на 8 мая.