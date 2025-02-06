Шанс на то, что Киев вновь получит ядерное оружие, колеблется «между мизерным и нулевым», заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между мизерной и нулевым. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не случится», — сказал Келлог.

Он выразил мнение, что вооружение Киева ядерным оружием — это «обреченная на провал идея», передает Fox News. «Помните, президент [Трамп] сказал, что мы — правительство здравого смысла. <…> Это и есть здравый смысл», — отметил спецпосланник Трампа.

В то же время Келлог не стал комментировать планы Трампа, касающиеся поддержки возможного членства Украины в НАТО или позиции российской стороны, выступающей против вступления Киева в альянс.

«Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу <…> Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны быть уверены, что понимаете, что думают все участники процесса. Как только мы проведем личные обсуждения, тогда действительно можно работать… над уступками», — сказал он.

Как отмечает Fox News, Келлог планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Ожидается, что в Мюнхене спецпосланник Трампа встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить российско-украинский конфликт и понять, какую позицию по вопросу переговоров Москвы и Киева занимают Великобритания, Германия, Дания и другие союзники Украины.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что на конференции в Мюнхене Келлог представит план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. В свою очередь сам Келлог не подтвердил эту информацию.

«Мирный план будет представлять президент США, а не Кит Келлог. Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе», — сказал он в интервью Fox News, отметив, что перед оглашением плана будет необходимо провести ряд переговоров.

Что говорят в Москве и Киеве о ядерном оружии на Украине

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что США могли бы передать Киеву ядерное оружие в качестве возможной альтернативы вступления страны в НАТО. Украинский лидер признал, что процесс вступления страны в альянс может занять десятилетия. По его словам, это ставит вопрос о том, как Украина будет защищать себя в это время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского о возможной передаче Киеву ядерного оружия «граничащими с безумием».

«Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное. Хочется верить, что при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки, какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется», — сказал представитель Кремля.