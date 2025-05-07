Оперативный штаб объявил об эвакуации жителей южной части города Нея в Костромской области после атаки украинского беспилотника. Губернатор региона Сергей Ситников выехал на место. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. В районе сохраняется воздушная опасность. В связи с происшествием на заседании оперативного штаба принято решение об эвакуации жителей из южной части города Нея», — говорится в сообщении.

Эвакуация пройдет в пункты временного размещения. Власти региона порекомендовали местными жителям, у которых есть личный транспорт, самостоятельно покинуть территорию жилых домов, а также переехать к родственникам в северную часть города.

Ранее Ситников сообщал , что утром 7 мая в 8:06 (мск) отражена атака украинского беспилотника, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Об уничтожении трех беспилотников в соседней с Костромской Ярославской области сообщал глава региона Михаил Евраеев. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля (Туношна) в 6:01 (мск). В 10:59 (мск) ограничения были сняты, однако их вновь ввели в 11:35 (мск).

Кроме того, 7 мая в Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах. Глава Мордовии сообщал об опасности ударов БПЛА по территории региона. Позднее в Саранске объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал об уничтожении более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету. По его словам, все цели были уничтожены, информации о погибших или пострадавших нет.