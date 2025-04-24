В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая из-за риска для участников, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. Его слова передает РИА Новости.

Глава Краснодарского края отметил, что практически каждую ночь в Краснодаре объявляется воздушная опасность. «Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем», — подчеркнул он.

На территории региона парад Победы будет проведен в Новороссийске. Его будут транслировать на краевом канале. Кроме того, онлайн проведут «Бессмертный полк». Такой формат организаторы также объяснили соображениями безопасности.

Ранее РБК Краснодар писал, что решение провести парад Победы в Новороссийске приняло министерство обороны. В нем примут участие 1,2 тыс. человек, включая 650 военнослужащих, казаков и кадетов, а также военная техника и колонна ретро-автомобилей.

Издание отмечало, что в муниципалитетах в том числе пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам военной истории. Для ветеранов планируют провести концерты у их домов.

В Москве парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на Красной площади. О своем участии в праздновании заявили председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас, посол Израиля в Москве Симона Гальперин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая. В Кремле также рассказали об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в российскую столицу на 9 мая.