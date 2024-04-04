В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего военного Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСБ рассказали, что задержанный — гражданин Израиля 1960 года рождения. «Иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством России», — отметили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина связывался с «запрещенными террористическими группировками», отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять «боевые задачи против России».

В ведомстве подчеркнули, что выполнить свои намерения он не успел. Экс-бойцу ЦАХАЛа объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации»).

«Осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль», — отметили в ФСБ. Также задержанному закрыли въезд в Россию.

В марте Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украину прибыли свыше 13 тыс. бойцов из зарубежных стран, погибли почти 6 тыс. из них.

В ноябре 2023 года суд в Карагандинской области Казахстана приговорил 34-летнего жителя поселка Топар Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в военной операции на Украине. Его признали виновным в «наемничестве» и «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества».