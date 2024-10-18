Из школы №147 в Красноярске уволился учитель физики, которого назвали квадробером в соцсетях. Директор учреждения Роман Кузьмин рассказал РЕН ТВ, что педагог ушел по собственному желанию.

По словам Кузьмина, уволившийся учитель не имел никакого отношения к квадроберам. На своих уроках он проводил физминутки в подвижной форме, сказал директор школы.

«На четвереньках и так далее он никогда не вел уроки, обычный педагог», — добавил он.

Кузьмин отметил, что у педагога не было дисциплинарных взысканий и жалоб по предмету, который он преподавал. Как утверждает директор, в школе №147 учитель проработал около года и уволился по собственному желанию. По словам Кузьмина, мужчина перешел в частное образовательное учреждение.

Об увольнении учителя физики Виктора Касьянова из школы № 147 18 октября сообщил телеграм-канал Baza. По данным канала, педагог нестандартно подходил к ведению уроков: «стоял на парте, прыгал как квадробер, лаял и всячески бесился с детьми». Как пишет Baza, Касьянов создавал каналы в Telegram и на YouTube, где публиковал домашние задания и помогал с решением задач, и такой подход нравился детям.

Квадроберы называют свое увлечение видом спорта, в основе которого лежит подражание животным, в том числе передвижение на четырех конечностях. Одним из внешних атрибутов квадроберов в числе прочего стали маски зверей. О том, как зародилась квадробика и как оценивают новый подростковый тренд психиатры, — в материале RTVI.

15 октября школьница из ЛНР пожаловалась главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, что квадроберы «подбегают, начинают на нас лаять и набрасываться на нас». Депутат спросила, как дети на это отреагировали, рассказали ли учителям и родителям, обратились ли в полицию. Подросток заявила, что по ее мнению, «это ничего бы не поменяло».

Останина предложила в подобных случаях подвергать квадроберов высмеиванию.

«Я бы их просто высмеяла. Сняла бы на видео, потом показала бы, пусть все остальные над ними тоже посмеялись бы. Потом нашли бы их родителей и спросили: «А чего ваши дети так себя ведут?»» — заявила парламентарий.

В октябре в Госдуме заявили, что депутаты разрабатывают законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадробики.