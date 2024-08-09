Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что подписал указ о запрете иностранным гражданам работать в некоторых сферах на территории региона. Ссылку на текст документа глава края разместил в своем телеграм-канале.

В частности, трудовым мигрантам будет запрещено работать в легковом такси и в розничных продажах алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах. Губернаторский указ вступит в силу с 1 марта 2025 года, чтобы работодатели Красноярского края успели к этому подготовиться и при необходимости переукомплектовать штат сотрудников.

«Вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжаем анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения», — написал Котюков в своем телеграм-канале.

Красноярский край — не первый российский регион, власти которого вводят для мигрантов запрет на работу в определенных сферах.

К апрелю 2024 года более 30 регионов ограничили работу иностранцев в разных сферах, преимущественно в пассажирских перевозках, торговле, образовании и пищевой промышленности. Чаще всего мигрантам запрещают работать в сфере торговли, пассажирских и грузовых перевозок, в предприятиях общепита и гостиничном бизнесе, а также в производстве продуктов питания (например, хлеба, кондитерских изделий, а также детского и диетического питания).

Так, в Челябинской области иностранным гражданам запрещено водить такси и маршрутки, в Крыму такой запрет распространяется на 35 сфер деятельности.