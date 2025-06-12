Из-за разлива дизельного топлива в реке Енисей после аварии буксира на Казачинских порогах в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня, сообщил в своем телеграм-канале глава Казачинского района Юрий Озерских.

По его словам, эта мера потребовалась для повышения эффективности взаимодействия всех служб и ведомств, участвующих в ликвидации последствий ЧП. По данным на 12 июня, к этим работам привлечены 126 человек и задействованы 40 единиц техники.

«Ситуация на месте аварии остаётся под контролем. Работы по ликвидации ведутся активно», — сообщил Озерских, поблагодарив население района за терпение, понимание и готовность оказывать помощь спасателям. «Вместе мы справимся с любыми трудностями», — выразил уверенность глава Казачинского района.

Накануне, 11 июня, спасательная группа обработала 4,8 км береговой линии и 3,6 тыс. кв. м поверхности воды сорбентами, откачала 2 куб. м жидкости с нефтепродуктами и установила сорбирующие боны протяженностью 270 метров, сообщил Озерских.

Он уточнил, что к сегодняшнему дню установлено уже четыре заградительных боновых рубежа — непосредственно у места аварии, три линии на расстоянии 2,5 км ниже по течению, возле деревни Курбатово и села Широкий Лог. «Это позволило ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна», — утверждает глава Казачинского района.

По его словам, специалисты из Красноярска, Казачинского, Енисейска и Лесосибирска обследовали акваторию Енисея, в том числе с помощью беспилотников и трёх теплоходов «Енисейречтранса». Сообщений о массовой гибели рыбы или птиц в зоне аварии пока не поступало, добавил Озерских.

Правительство Красноярского края выпустило постановление, в соответствии с которым Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора оценит ущерб, причиненный аварией водным ресурсам реки.

8 июня в Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива, когда теплоход, буксировавший две баржи, столкнулся с речными порогами и получил повреждения. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при движении и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Оперштаб Красноярского края сообщил, что нефтяная пленка растянулась на 30 км от места происшествия, и ликвидация последствий разлива «займет около двух-трех недель» при благоприятных погодных условиях. Русло реки пострадало лишь частично, поскольку нефтепродукты сосредоточены на правом берегу и оседают в прибрежных зонах, но часть загрязнений «смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь», добавили в региональном правительстве.