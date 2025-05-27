Противоречивые заявления руководства Германии о снятии ограничений на поставки Украине дальнобойного оружия создали «изрядную путаницу», но если это правда, то это «серьезная эскалация». Так оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там сейчас изрядная путаница. Непонятно, соответствует действительности или нет», — приводит его слова агентство.

Как напомнил Песков, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 26 мая, что «больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине» из Франции, Великобритании и Германии. Затем вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль это опроверг, указав, что «нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство» (цитата по ТАСС).

После этого Мерц «все-таки настаивал, что несколько месяцев назад такое решение принято», продолжил представитель Кремля.

«Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация. Это эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — подытожил Песков (видео его ответа опубликовал телеграм-канал радио «Маяк»).

По мнению пресс-секретаря, если поставки дальнобойного оружия одобрены европейцами, то это сделано с ведома США. Он объяснил это тем, что «в любом европейском оружии есть запчасти американского производства».

«По правилам ВТС, любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которую воткнута американская микросхема», — пояснил Песков.

На вопрос о том, почему информационное давление со стороны Европы активизируется именно сейчас, представитель Кремля ответил, что европейцы «не стоят на пути мира».

«Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира, европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям России. Это, наверное, самая большая утопия, которой можно предаваться на европейском континенте», — сказал Песков.

Он заключил, что действия европейцев «никак не способствуют мирным усилиям».