Решение о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ), было принято еще несколько месяцев назад. Об этом 27 мая заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина может применять оружие, которое ей поставляют, за пределами своих границ против военных объектов на территории России», — сказал канцлер ФРГ.

По его словам, такое решение позволит Украине «защитить себя в достаточной степени». Вместе с тем он по-прежнему не уточнил, означает ли снятие ограничений готовность передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Однако вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль отметил, что Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия ВСУ.

«Нет нового назначения, которое выходило бы за рамки того, что делало предыдущее правительство», — подчеркнул он.

Клингбайль поделился мнением, что смысл имеют отдельные исключения в отношении дальности, но в целом «я считаю неправильным, что ведет к расширению войны».

Олаф Шольц, занимавший пост канцлера до Мерца, не реагировал на просьбы президента Украины Владимира Зеленского разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, в том числе немецкими дальнобойными ракетами Taurus. В частности, в октябре 2024 года издание Bild писало, что Шольц не ответил украинскому лидеру ни категоричным отказом, ни положительно.

Накануне Мерц указывал, что Берлин вслед за Великобританией, Францией и США снял ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории. Таким образом, по его словам, «больше не существует никаких ограничений» по дальности действия оружия, поставляемого Киеву ключевыми западными союзниками.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение некоторых европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется на Украину, идет вразрез с «устремлениями на выход к политическому урегулированию» конфликта.