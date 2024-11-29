Для размещения на Украине миротворцев из западных стран необходимо согласие сторон конфликта, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Украине гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — отметил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что в данном вопросе необходимо учитывать условия, которые изложил президент Владимир Путин во время июльского выступления перед руководящим составом российского Министерства иностранных дел.

Ранее в этот день Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что страны блока НАТО намерены «заморозить» конфликт на Украине, чтобы «восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша». Для этого, в частности, Запад планирует ввести на территорию Украины порядка 100 тысяч миротворцев.

По данным СВР, за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины — Польша, за центр и восток страны — Германия, а за север и столичный регион — Великобритания.

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 высказал уверенность, что Москва не согласится на размещение подобного миротворческого контингента на Украине. Он также допустил, что российское руководство пойдет на решительные меры, чтобы этого не допустить.

«Россия не допустит ввода миротворцев НАТО на Украину. Мы не один раз об этом говорили. Вчера президент России Владимир Путин еще раз объяснил все подробности, детали и последствия, к которым может привести подобный шаг. Если они не хотят нас слышать, тогда им придется слушать “Орешник”, так как мы не оставим такие попытки без ответа», — заявил Светов.

Накануне Владимир Путин выступил на заседании с лидерами ОДКБ, в ходе которого рассказал о вынужденных испытаниях в боевых условиях новейшей ракеты «Орешник». Российский лидер допустил применение «Орешника» по целям на территории Украины. По его словам, Генштаб и Минобороны обсуждают этот вопрос. Путин допустил, что могут быть атакованы центры принятия решений в Киеве.

Также глава государства отметил, что за последние два дня российские Вооруженные силы запустили по территории Украины 100 ракет разных классов и 466 беспилотников. Президент пояснил, что эти действия стали ответом на удары украинских сил по регионам России американским оружием.