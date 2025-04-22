Россия и США продолжают поддерживать контакты по различным каналам для урегулирования конфликта на Украине, но эта тема «настолько сложная», что с ней нельзя спешить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование — жизнеспособное урегулирование — в короткие временные рамки. Ну это дело неблагодарное», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков заверил, что «работа [по урегулированию украинского кризиса] действительно ведется». Однако, по его словам, Москва пока что не получила от Киева никакой реакции на предложение Путина о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. «Мы не слышали, нет», — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос об этом.

Ранее New York Post (NYP) сообщила, что президент США Дональд Трамп в «ближайшие три дня» раскроет содержание своего плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Как рассказал газете представитель Белого дома, предложения предусматривают дислокацию европейских войск на территории Украины для соблюдения режима прекращения огня. Источник издания добавил, что США могут быть вовлечены в миротворческий процесс исключительно в качестве «финансовой силы», но не военной.

Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, администрация Трампа якобы предложила Киеву признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО.