Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести родственникам террористов относится к тем, кто «попустительствует» таким преступлениям, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, что борьба с терроризмом должна быть жесткой.

«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой»,— сказал Песков (цитата по «Коммерсанту»).

На совещании с главами силовых ведомств Чечни 25 июня Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.

«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную. <…> Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — сказал Кадыров (перевод «Ленты.ру»).

Глава Чечни также отметил, что власти республики видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе».

Согласно переводу чеченского государственного агентства «Грозный.Информ», под «шайтанами» Кадыров имел в виду чеченцев, которые находятся за границей и «вербуют молодежь» на совершение противозаконных действий, например, поджог автомобилей и убийство родственников, мотивируя это тем, что «они попадут в рай».

Кадыров добавил, что если проживающему в Чечне отцу нет дела до своих детей или он с ними не справляется, то он должен сообщить об этом властям. В таком случае его род не понесет ответственности. Но если отец не сделал соответствующее заявление, а его сын посягнул на жизнь другого человека, то отец «лишится головы».

«У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — пояснил чеченский глава.

В связи с этим Кадыров призвал следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

В текстовом заявлении чеченского главы, опубликованном в его телеграм-канале на русском языке говорится, что «любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться».

«По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом», — написано в телеграм-канале Кадырова.

Также в посте Кадыров призывает чеченцев проявлять бдительность по отношению к их родственникам, чтобы «уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии». «Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества», — считает чеченский глава.