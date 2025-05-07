Российская сторона пока не слышала от Украины каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС заявление спецпосланника президента США Кита Келлога.

Келлог ранее заявил, будто украинская сторона готова к 30-дневному перемирию и желает заморозки боевых действий по линии соприкосновения при условии создания 30-километровой демилитаризованной зоны.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рассмотреть соответствующее предложение украинской стороны.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался от предложения российского коллеги, взамен потребовав прекращения огня минимум на 30 дней. Он также утверждал, что безопасность участникам московских торжеств 9 мая не гарантирована.