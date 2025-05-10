Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с любыми западными лидерами, однако из Европы поступает много противоречивых заявлений, направленных скорее на конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оценивая возможность личного разговора Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами. Он открыт для взаимодействия, для диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», — приводит слова Пескова ТАСС.

По оценке Кремля, из Европы не поступает четких сигналов о стремлении возобновить такой диалог.

«Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки как-то реанимировать наши отношения», — сказал Песков.

Ранее Мерц, прибывший в Киев 10 мая вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, сказал, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт.

«Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое. Но прежде всего мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели — прекращения огня», — заявил канцлер в интервью Bild.

Четыре европейских лидера и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, после чего заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией начиная с понедельника, 12 мая. В случае несогласия России ей пригрозили ужесточением санкций и продолжением масштабной помощи Украине, включая поставки вооружений.

При этом, по данным американского новостного сайта Axios, который ссылается на два осведомленных источника, в ходе этой беседы европейские гости Зеленского сказали Трампу, что в случае договоренности по прекращению огня Украина будет готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

«Шанс небольшой, но он есть»

Мерц после этого высказал мнение, что сейчас есть «небольшой шанс» того, что конфликт завершится.

«Я верю, что сейчас есть небольшой шанс. Но этот шанс есть», — сказал он в эфире телеканала ARD (цитата по ТАСС).

Объясняя свой осторожный оптимизм в интервью программе Tagesthemen этого телеканала, Мерц напомнил, что президент России Владимир Путин «по собственной инициативе» предложил трехдневное прекращение огня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы приняли это предложение и сказали: давайте превратим три дня в 30 дней. [Перемирие] продолжит действовать с понедельника, чтобы было время подготовиться к мирным переговорам и определить их формат», — пояснил немецкий канцлер.

При этом он снова предупредил, что предложение перемирия связано «с очень четким заявлением, в котором говорится: если он [Путин] не примет это предложение, то Украина не только продолжит получать поддержку, но и будет введен еще один пакет санкций».

Песков ранее заявил в интервью ABC News, что для прекращения огня нужно прекратить поставки оружия на Украину из США и Европы. Кроме того, комментируя угрозы санкций в интервью журналисту Павлу Зарубину, представитель Кремля напомнил, что в России привыкли к санкциям и знают, как им противодействовать. «Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — заключил он.