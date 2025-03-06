Кремль не комментирует публикацию The Wall Street Journal о том, что Россия якобы перевела в Центробанк Сирии сумму, эквивалентную $23 млн, в знак «потепления» отношений с переходным правительством страны. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не комментируем эту тему», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI не подтвердила и не опровергла информацию о переводе денежных средств Сирии. «Это не к МИД, по суммам», — сказала она.

На вопрос о том, можно ли говорить о «потеплении отношений» между Москвой и новыми властями в Дамаске, Захарова ответила, что идет процесс установления связей.

«Мы поддерживаем контакты, налаживаем связи», — сообщила она.

О том, что Россия якобы перевела в ЦБ Сирии $23 млн, 5 марта написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных сирийских и европейских чиновников. По данным издания, это произошло в феврале.

Как пишет WSJ, пока союзники США на Ближнем Востоке затягивают с финансированием нового правительства Сирии, поскольку не уверены в позиции администрации американского президента Дональда Трампа, у России появилась «неожиданная возможность не только сохранить свое присутствие [в этой стране], но и усилить его».

По данным источников газеты, в качестве первого конкретного признака «потепления отношений» с переходным правительством в Дамаске Москва якобы перевела в ЦБ Сирии сумму в местной валюте, эквивалентную $23 млн по официальному курсу.

«Москва видит возможность расширить свое экономическое присутствие в Сирии и сохранить там свои военные базы», — говорится в статье. Речь идет о базе материально-технического обеспечения в Тартусе и авиабазе Хмеймим в Латакии.

В конце января в Дамаске впервые после смены власти в Сирии побывала российская делегация с участием замглавы МИД, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Михаила Богданова и спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева. Богданов сообщил по итогам визита, что вопрос о дальнейшей судьбе российских баз требует дополнительных переговоров, а пока в отношении них «ничего не меняется».

В начале февраля министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра заявил, что Россия может сохранить военные базы в Сирии, если это будет отвечать интересам республики. Он добавил, что отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось».

Позднее в феврале президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. В Кремле сообщили, что в ходе диалога «затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях», но не конкретизировали, шла ли речь о военных базах.

После этого Bloomberg сообщил со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, что Россия, скорее всего, сохранит сокращенное военное присутствие в Сирии. Источники агентства утверждают, что Москва близка к заключению сделки с новым сирийским правительством, которая позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране.