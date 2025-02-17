Россия, скорее всего, сохранит сокращенное военное присутствие в Сирии, достигнув ключевых целей президента Владимира Путина после падения режима Башара Асада. Об этом сообщил Bloomberg, со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Москва близка к заключению сделки с новым сирийским правительством, которая позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране, сказали источники агентства на условиях анонимности.

«Россия надеется сохранить те же военно-морские и военно-воздушные базы, которые она использовала в Сирии до того, как нынешний президент Ахмед аль-Шараа возглавил наступление повстанцев», — говорится в материале.

Собеседники агентства отмечают, что Россия также может оказать помощь в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ)*, которая действует на востоке Сирии. Постоянное присутствие России, вероятно, могло бы помочь сирийским лидерам уравновесить растущее влияние Турции, добавил один из источников агентства.

Окончательное соглашение ознаменовало бы вторую крупную внешнеполитическую победу России за этот месяц, после того как США заявили, что начнут мирные переговоры с Москвой в Саудовской Аравии, Эр-Рияде, указывает Bloomberg. Однако нет никаких гарантий, что новые переговоры между сирийскими и российским президентами приведут к соглашениям.

Это также знак того, что Москва улучшает свои отношения с новыми сирийскими властями, чей «заклятый враг» Асад выжил и скрылся в России, пишет агентство. После падения режима Асада несколько держав борются за влияние в Сирии. Иран и Россия, главные сторонники бывшего лидера, увидели, что их влияние уменьшилось. Но Турция, Катар и Саудовская Аравия установили прочные связи с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

В среду, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. В ходе диалога Путин отметил, что Россию и Сирию «исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества». Стороны договорились продолжать «полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества».

В интервью The Washington Post (WP) министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра назвал условие сохранения российских военных баз материально-технического обеспечения в Тартусе и авиабазы Хмеймим в Латакии. Он отказался напрямую подтвердить информацию о том, что новый лидер Сирии Ахмед Шараа якобы потребовал во время недавних переговоров с российской делегацией выдать бывшего президента республики Башара Асада. Однако министр подтвердил, что вопрос «привлечения Асада к ответственности» поднимался на встрече.

В ноябре 2024 года вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на правительственные силы и к 8 декабря вошла в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и его семья получили убежище в России, исходя «из соображений гуманитарного характера». Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Асад находятся под защитой.

Новые власти Сирии отменили конституцию, временным президентом страны был назначен лидер Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)* Ахмед аль-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани). На прямой линии и пресс-конференции в декабре 2024 года Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания там террористического анклава.

В конце января 2025 года стало известно, что новые сирийские власти запросили у России компенсации «для восстановления доверия народа». Предположительно речь об этом шла как раз в ходе визита российской делегации в Дамаск, но в Кремле отказались комментировать эту информацию, заверив лишь, что сотрудничество с Сирией продолжается.

*организация признана в России террористической и запрещена