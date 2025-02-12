Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, сообщается в телеграм-канале Кремля.

В ходе диалога Путин отметил, что Россию и Сирию «исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», и заявил о принципиальной позиции в поддержку «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства».

По словам российского лидера, сейчас необходимо реализовать комплекс мер в целях «устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения». Путин также подтвердил «неизменную готовность» России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.

«Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации», — добавили в пресс-службе Кремля.

Стороны договорились продолжать «полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества».

В ноябре 2024 года вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на правительственные силы и к 8 декабря вошла в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и его семья получили убежище в России, исходя «из соображений гуманитарного характера». Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Асад находятся под защитой.

Новые власти Сирии отменили конституцию, временным президентом страны был назначен лидер ХТШ* Ахмед аль-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани). На прямой линии и пресс-конференции в декабре 2024 года Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания там террористического анклава.

В конце января 2025 года стало известно, что новые сирийские власти запросили у России компенсации «для восстановления доверия народа». Предположительно речь об этом шла как раз в ходе визита российской делегации в Дамаск, но в Кремле отказались комментировать эту информацию, заверив лишь, что сотрудничество с Сирией продолжается.

* Организация признана в России террористической и запрещена