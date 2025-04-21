Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков покинул должность по-собственному желанию. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Полякова, такое решение связано с его переходом на новое место работы. В своем посте он поблагодарил жителей Курской области «за отзывчивость, самоотверженность и веру в лучшее».

«Убежден, что благодаря совместным усилиям курян, Курская область станет одним из лучших регионов страны. Всегда на связи с каждым из вас», — написал Поляков.

Отставку своего заместителя подтвердил врио главы региона Александр Хинштейн. На заседании регионального правительства он уточнил, что Поляков написал заявление о расторжении с ним контракта.

Константин Поляков был назначен на должность вице-губернатора Курской области 11 октября 2024 года, тогда регион возглавлял Алексей Смирнов. До этого Поляков занимался вопросами экологии в Курской области: сначала руководил департаментом экологической безопасности и природопользования, а после являлся руководителем регионального министерства природных ресурсов.

После назначения на должность заместителя губернатора Поляков вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. Такое решение он назвал «долгом» и призвал курян последовать его примеру.

Экс-губернатор Курской области Смирнов

Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024 года. 15 апреля вместе со своим бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым он был задержан, а позднее арестован по делу о хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с высшими должностными лицами «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по этому делу были задержаны и арестованы трое бывших руководителей КРКО, в том числе экс-глава корпорации Владимир Лукин. Следствие считает, что компания заключала фиктивные контракты с подставными фирмами, создавая видимость работы и осваивая бюджетные средства.