Россияне, получившие вид на жительство (ВНЖ) в Латвии до 2003 года, должны будут пройти тест на знание латышского языка, сообщает портал Delfi. Поправки к иммиграционному закону инициировала правящая коалиция. Их поддержали 82 депутата, против выступили 10.

До этих поправок требование о сдаче языкового экзамена затрагивало чуть более 25 тыс. граждан России — все они получали постоянный ВНЖ по иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года.

Теперь правила коснутся еще порядка пяти тысяч россиян, оформивших вид на жительство по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства».

Люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена, уточнили в латвийском Управлении по делам гражданства и миграции. Остальным россиянам необходимо подать документы на продление ВНЖ до июня 2025 года.

Глава комиссии сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис в разговоре с «Известиями» уточнил, что, если сдать экзамен на знание государственного языка с первого раза не получится, то граждане России могут сделать это повторно до октября 2025 года. «Да, для многих это сложная задача, но это так», — сказал он.

В то же время Кутрис отметил, что латвийские власти не ожидают никаких проблем с этой процедурой.

«Сейчас процедура подачи документов всем ясна. Главное помнить: всем гражданам России, которые желают остаться в Латвии, следует, просто необходимо подать в управление по делам гражданства и миграции документы, сдать экзамен по латышскому языку до 30 июня следующего года», — пояснил он.

Конфискация автомобилей с российскими номерами в Латвии

В сентябре 2023 года власти Латвии запретили въезд в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами. Под ограничение не попали только легковые машины, которые возвращаются из Евросоюза в Россию при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.

В октябре того же года власти Латвии заявили о намерении конфисковать автомобили с российскими номерами и безвозмездно передавать их Украине, а в феврале 2024 года такие поправки были приняты к закону о дорожном движении республики. Согласно документу, у водителя не только конфискуют транспортное средство, но и выписывают ему штраф в размере от 150 до 400 штрафных единиц (одна единица равна €5).

Исключение составляют дипломаты и автомобилисты, которые передвигаются по Латвии транзитом. Последние могут въехать на территорию республики только один раз и находиться там не более суток. Транспорт должен быть внесен в базу данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).