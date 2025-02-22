Решение о возвращении актера Дмитрия Певцова в «Ленком Марка Захарова» было принято после беседы с ним и обусловлено желанием «закончить с конфликтами». Об этом заявил агентству «Москва» художественный руководитель театра Владимир Панков.

«Мы встречались с Дмитрием Анатольевичем [Певцовым]. Мы прекрасно встретились, прекрасно поговорили. И что мы решили на сегодняшний день? Дмитрий Анатольевич возвращается в театр», — рассказал худрук «Ленкома».

По словам Панкова, Певцов снова выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».

Кроме того, в спектакль «Вишневый сад» возвращается актриса Александра Захарова, рассказал худрук «Ленкома». Он уточнил, что провел с ней «искренний, трепетный» разговор.

Панков добавил, что в «Ленкоме» сейчас стараются «закончить с конфликтами».

«Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый», — отметил худрук театра.

В середине января портрет Певцова убрали из фойе «Ленкома», после чего актер заявил, что театр в его услугах «более не нуждается». Пресс-служба «Ленкома» сообщила, что фото артиста сняли, поскольку он не входит в число сотрудников учреждения. В сообщении отмечалось, что Певцов забрал трудовую книжку, после того как был избран депутатом Госдумы, а также сделал несколько «негативных, неэтичных и не соответствующих действительности» заявлений, «отражающих его негативную позицию по отношению к театру».

Одновременно с этим народная артистка России Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова сообщила, что ее убрали из всех спектаклей «Ленкома» вслед за Певцовым, при этом не увольняя из театра.

20 февраля Певцов сообщил, что Панков пригласил его вернуться в «Ленком» — сначала в спектакль «Юнона и Авось», а затем в другие постановки худрука. Актер назвал свое возвращение «радостной и прекрасной новостью».

Владимира Панкова назначили художественным руководителем «Ленкома» в конце января. Он пообещал сохранить спектакли Марка Захарова и не увольнять сотрудников.

Предшественник Панкова на посту худрука Марк Варшавер занял должность президента театра. Директором «Ленкома» стал Дмитрий Берестов.