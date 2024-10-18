Исполняющим обязанности главы палестинского радикального движения ХАМАС был назначен Халед Машаль, сообщил ливанский телеканал LBCI. 17 октября израильские власти заявили об убийстве предыдущего главы группировки — Яхьи Синвара.

Машаль будет отвечать за коммуникацию с активными сторонами, участвовать в переговорах по освобождению заложников и общаться с заключенными. Руководство ХАМАСа отметило, что после убийства Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны будут непростыми.

Помимо этого, представители палестинского движения проинформировали турецких, катарских и египетских посредников, что его лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе, отмечает LBCI. Также убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Халед Машаль вступил в ХАМАС сразу после основания этого движения — в 1987 году. Сначала он возглавил одно из локальных отделений движения, а в 1996 году стал главой политбюро ХАМАС. В 2012 году Машаль заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы палестинской группировки. Такое решение связывали с «арабской весной» на Ближнем Востоке и тем, что во главе ХАМАСа нужна «новая кровь». В 2017 году Машаль уступил лидерство Исмаилу Хании.

Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате ракетного удара 31 июля. Глава политбюро ХАМАСа находился в столице Ирана по случаю инаугурации нового президента республики. Иран и ХАМАС обвинили Израиль в гибели Хании и пообещали ответное действие.

Исмаила Хания на посту главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС сменил Яхьи Синвара, об убийстве которого стало известно 17 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его гибель «началом конца войны» в секторе Газа.

В Белом доме рассказали, что разведка США по распоряжению президента страны Джо Байдена помогала Израилю отследить местонахождение Синвара. Американский лидер объяснил, что США видели в деятельности Синвара «серьезное препятствие» на пути к миру на Ближнем Востоке. «Этого препятствия больше нет. Но нам еще многое предстоит сделать», — подчеркнул он.